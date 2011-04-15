Чистая прибыль Московской Биржи по МСФО в 2019 году выросла на 2.4% до 20.2 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "Московская Биржа" по МСФО в 2019 году выросла на 2.4% до 20.2 млрд руб., свидетельствует сообщение биржи.



Комиссионные доходы увеличились на 10.7% до 26.2 млрд руб., благодаря росту объёма комиссий на срочном рынке, на рынке облигаций и рынке акций.



Чистые процентные доходы повысились на 4.1% до 16.7 млрд руб., за счёт реализованного дохода от переоценки инвестиционного портфеля. Операционные расходы увеличились на 6.8% до 15.435 млрд руб.



Группа "Московская Биржа" включает ПАО "Московская Биржа", которое управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав группы также входит центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчётный депозитарий"), а также клиринговый центр (АО НКО НКЦ).



Московская Биржа образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп - Группы ММВБ (год основания 1992) и Группы РТС (год основания 1995).





"AK&M" от 06.03.2020