Госдума перенесла форум по развитию парламентаризма

Госдума приняла решение о переносе форума "Развитие парламентаризма", говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Международный форум "Развитие парламентаризма" планировалось провести в Москве 28 июня - 1 июля. Второй форум, прошедший в столице летом 2019 года, собрал участников из 132 стран мира, в том числе 41 спикера парламента.



Международный Форум "Развитие парламентаризма", который должен был пройти в Москве в июле, отменяется по соображениям безопасности здоровья граждан, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.



Причиной переноса мероприятия, по его словам, стало распространение инфекции коронавируса в некоторых странах, законодатели которых принимают участие в форуме.



"Мы уже провели консультации со всеми фракциями, все поддерживают это решение и ответственно относятся к тому, что не нужно создавать проблемы, которые могут возникнуть", — сказал В.Володин.



Форум, как отметил председатель ГД, будет перенесён на год, также к этому вопросу можно будет "вернуться осенью", если изменится ситуация.



"AK&M" от 06.03.2020