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06/03/2020
15:56

Регионы до 10 марта должны отчитаться ФАС о состоянии конкуренции за 2019 год

Регионы до 10 марта 2020 года должны отчитаться ФАС о состоянии конкуренции за 2019 год, говорится в сообщении антимонопольной службы.

ФАС продолжает сбор докладов о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг субъектов РФ за прошедший год.

На 6 марта доклады представлены уполномоченными органами следующих субъектов РФ: Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский край, Волгоградская область, Республика Бурятия, Алтайский край, Республика Северная Осетия-Алания, Новгородская область, Воронежская область.



"AK&M" от 06.03.2020
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