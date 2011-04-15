Регионы до 10 марта должны отчитаться ФАС о состоянии конкуренции за 2019 год

Регионы до 10 марта 2020 года должны отчитаться ФАС о состоянии конкуренции за 2019 год, говорится в сообщении антимонопольной службы.



ФАС продолжает сбор докладов о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг субъектов РФ за прошедший год.



На 6 марта доклады представлены уполномоченными органами следующих субъектов РФ: Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский край, Волгоградская область, Республика Бурятия, Алтайский край, Республика Северная Осетия-Алания, Новгородская область, Воронежская область.







"AK&M" от 06.03.2020