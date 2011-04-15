Количество рассмотренных жалоб по налоговым спорам за 2019 год снизилось на 7.9% по сравнению с 2018 годом. При этом число жалоб на решения по налоговым проверкам уменьшилось на 28.2%. Об этом говорится в сообщении ФНС.



Сократилось количество обращений заявителей в суды. В 2019 году суды первой инстанции вынесли на 15.2% меньше решений по спорам, прошедшим досудебное урегулирование, чем в 2018 году. Количество жалоб на решения по государственной регистрации и отказе в ней также сократилось на 5.3%.



"AK&M" от 06.03.2020