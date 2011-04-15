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06/03/2020
15:55

В Минэкономразвития обсудили перспективы развития рибейта и реализации программы адаптации российской аудиовизуальной и ИТ-продукции

В Минэкономразвития обсудили перспективы развития рибейта и реализации программы адаптации российской аудиовизуальной и ИТ-продукции, говорится в сообщении министерства.

В дискуссии приняли участие ведущие представители кино- и анимационной индустрии и IT-сферы. В ходе обсуждения поднимались вопросы запуска и реализации программ государственной поддержки российской аудиовизуальной и ИТ-продукции.

Программа рибейтов предполагает компенсацию части затрат российским съемочным группам, участвующим в создании иностранных кинофильмов и мультипликационных работ на территории России.

Программа по адаптации российской продукции предполагает субсидирование затрат на рекламу, маркетинг, дубляж, адаптацию к стандартам и требованиям соответствующей страны.

Участники встречи обсудили долгосрочные перспективы, которые открываются для российских компаний в случае дополнительной поддержки со стороны государства, и влияние, которое будет оказано на экспорт отечественных услуг и продукцию креативной индустрии, и информационных технологий.

По мнению представителей аудиовизуальной индустрии, для российских компаний важно, когда есть государственная поддержка, заинтересованность в продвижении российских программ на мировых рынках.

28 февраля 2020 года проектным комитетом дано поручение Минэкономразвития России и РЭЦ дополнительно проработать вопросы реализации обеих программ. В 2020 году финансирование программ планировалось обеспечивать за счёт перераспределения средств, выделенных в нацпроекте на программу субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам.

Поскольку средства, выделенные на программы рибейтов и адаптации в 2019 году, не были освоены, вопрос о выделении на 2020 год дополнительных к зарезервированным средствам, находится на рассмотрении Правительства РФ.

В отношении программы рибейтов была поставлена задача - запустить её в пилотном режиме. На эти цели планируется использовать 70 млн руб. из ранее зарезервированных средств, что означает отбор первых проектов и оценку эффективности программы за первое полугодие.

По программе адаптации дано поручение Минэкономразвития совместно с РЭЦ и бизнесом дополнительно проработать вопросы ее реализации и представить соответствующие предложения.

Итоги такой проработки должны быть переданы на рассмотрение проектному комитету, который и примет решение об условиях старта программы.

"AK&M" от 06.03.2020
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