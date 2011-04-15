"Шереметьево" и "Пулково" обслужили рейс Аэрофлота на Airbus A350-900

"Шереметьево" и "Пулково" обслужили коммерческий рейс Аэрофлота на Airbus A350-900. Об этом говорится в сообщении сторон.



Персоналы авиагаваней прошли необходимую теоретическую и практическую подготовку для работы с ВС.



Airbus A350-900 Аэрофлота стал первым самолётом данного типа в парке российских авиаперевозчиков. Салон авиалайнера рассчитан на перевозку 316 пассажиров в трехклассовой компоновке: 28 мест бизнес-класса, 24 - комфорт-класса с увеличенным пространством для ног и 264 - эконом-класса.



Международный аэропорт "Шереметьево" - крупнейший российский аэропорт по объёмам пассажирских и грузовых перевозок.



Пассажиропоток "Шереметьево" за 2019 год вырос на 8.9% до 49.933 млн по сравнению с годом ранее (включая инфантов от 0 до 2-х лет). Количество взлётно-посадочных операций (ВПО) составило 386.37 тыс. при росте в 8.2%. Пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 7.8% и составил 26.618 млн, на внутренних воздушных линиях рост составил 10.3% до 23.315 млн.



Аэропорт "Пулково" занимает четвёртое место по объёму пассажиропотока в России. Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные Ворота Северной Столицы", который на основе государственно-частного партнёрства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития. По итогам 2019 года аэропорт Санкт-Петербурга обслужил более 19 млн пассажиров.



Пассажиропоток "Пулково" в 2019 году вырос на 8.1% до 19.581 млн по сравнению с годом ранее. Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос на 9.8% до 12.111 млн. Объём перевозок на международных воздушных линиях увеличился на 5.3% до 7.47 млн. "Пулково" обслужил 168.572 тыс. взлётно-посадочных операции, что на 1.9% больше показателя за 2018 год.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Прибыль Аэрофлота по МСФО за 2019 год составила 13.512 млрд руб. против убытка 55.694 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 10.8% до 677.881 млрд руб. с 611.57 млрд руб., показатель EBITDA - на 11.5% до 168.924 млрд руб. со 151.517 млрд руб.



"AK&M" от 06.03.2020