Газпром и OMV вносят изменения в условия сделки о продаже активов

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и председатель правления OMV AG Райнер Зеле подписали договор о внесении изменений в основополагающее соглашение о продаже активов. Об этом говорится в сообщении сторон.



Документ, в том числе, предусматривает продление переговоров для подготовки финального соглашения по сделке до июня 2022 года.



В ходе рабочей встречи А.Миллер и Р.Зеле обсудили вопросы текущего сотрудничества. В частности, стороны отметили существенный рост поставок газа Газпрома компании OMV по итогам 2019 года и за январь-февраль 2020 года.



Напомним, Газпром и OMV 3 октября 2018 года подписали основополагающее соглашение о продаже активов. В соответствии с документом, OMV приобретет 24.98% в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения. В результате сделки доля группы "Газпром" снизится до 50.01%. Доля Wintershall Dea GmbH сохранится на уровне 25.01%.



OMV AG - главный партнёр Газпрома в Австрии. Компании взаимодействуют, в частности, в сфере добычи, транспортировки и поставок газа. В июне 2018 года подписано соглашение о продлении действующего контракта между ООО "Газпром экспорт" и OMV Gas Marketing & Trading GmbH на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года. В 2019 году Газпром поставил в Австрию 14.1 млрд куб. м газа.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 4% до 1.107 трлн руб. с 1.064 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.048 трлн руб. против 1.017 трлн руб. Прибыль от продаж составила 972.631 млрд руб. против 1.385 трлн руб. (-30%). Прибыль до налогообложения увеличилась на 6.35% до 1.399 трлн руб. с 1.316 трлн руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"