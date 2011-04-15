Российский рынок отыгрывает вчерашнюю панику

Пока российский рынок отдыхал на длинных выходных, мировые площадки обвалились в понедельник, и теперь отечественные активы вынуждены отыгрывать вчерашние распродажи, в то время как паника на внешних рынках успокаивается. С начала сессии индекс МосБиржи и РТС теряют 7.9% и 12.9% соответственно. Рубль тоже не удержался от девальвации, достигнув минимумов в паре с долларом за пределами уровня 74 руб. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.



Выход России из сделки ОПЕК+ стал настоящим потрясением для мировых инвесторов, которые ринулись массового распродавать рисковые активы в начале новой торговой недели. Обвал нефтяных цен повлек за собой масштабное падение в сегменте рисковых активов, усугубил ситуацию тот факт, что распространение коронавируса по-прежнему не идет на спад, по крайней мере, за пределами Китая, и угрожает спросу на энергоносители. Более того, в ответ на действия Москвы, Саудовская Аравия анонсировала наращивание добычи со следующего месяца и скидки на свою нефть для ряда клиентов, что только усилило давление продавцов.



Сегодня большинство рынков восстанавливается, в основном на фоне крепнущих надежд на фискальные и монетарные стимулы со стороны правительств и центробанков. В ближайшие недели фокус внимания инвесторов сместится на сигналы от властей, которые могут ослабить опасения по поводу мировой рецессии на фоне эпидемии коронавируса и обвала нефтяных цен. Если страхи продолжат отступать, и американские площадки позднее сегодня откроются на положительной территории, к концу сессии российские бенчмарки могут сократить внутридневные потери.



"AK&M" от 10.03.2020