ЦБ начинает продажу иностранной валюты на внутреннем рынке

Банк России с 10 марта 2020 года начинает упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.



Соответствующие операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ.





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