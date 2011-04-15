Банк России проведет аукцион "репо" "тонкой настройки" на 500 млрд руб.

Банк России сегодня, 10 марта 2020 года, проведет аукцион "репо" "тонкой настройки" на 500 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



ЦБ увеличил лимит операций "валютный своп" по предоставлению долларов США со сроком исполнения "сегодня" до $5 млрд.





"AK&M" от 10.03.2020