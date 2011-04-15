ЦБ обновляет оценку влияния возросшей волатильности на рынках

Банк России обновляет оценку влияния возросшей в последние дни волатильности валютного и фондового рынков на их финансовое положение. При необходимости будут приняты дополнительные регулятивные меры по повышению устойчивости финансового рынка. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



ЦБ напоминает кредитным организациям о тех возможностях, которые уже имеются в рамках текущего регулирования. В частности, есть возможность не соблюдать надбавку поддержания достаточности капитала и надбавку за системную значимость. В соответствии с механизмом действия данных инструментов это лишь ограничивает распределение прибыли кредитных организаций.







"AK&M" от 10.03.2020