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10/03/2020
11:35

ЦБ предоставит банкам регуляторные послабления

ЦБ предоставит банкам регуляторные послабления, говорится в сообщении регулятора.

Дополнительно, учитывая распространение коронавирусной инфекции и ее влияние на экономическую активность в отдельных отраслях, Банк России планирует предоставить кредитным организациям возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика из отраслей туризма и транспорта по ссудам, реструктурированным в связи с сокращением доходов заемщика на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Регулятор намерен предоставить кредитным организациям возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценки финансового положения заемщика из отраслей туризма и транспорта для целей формирования резервов под потери, если изменения финансового положения заемщика вызваны распространением коронавирусной инфекции.

Банк России введет пониженный коэффициент риска в размере 70% для номинированных в рублях кредитных требований к организациям, производящим лекарственные средства и изделия медицинской техники на период до 30 сентября 2020 года.

ЦБ снизит до нуля надбавки к коэффициентам риска по предоставляемым валютным кредитам организациям, производящим лекарственные средства и изделия медицинской техники, на период до 30 сентября 2020 года.


"AK&M" от 10.03.2020
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