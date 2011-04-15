Московская биржа подготовилась к повышенной волатильности. Как говорится в сообщении биржи, с учетом текущей ценовой динамики и волатильности для всех наиболее ликвидных активов (валюта, ликвидные акции, товары, производные на индексы) с момента старта торгов 10 марта на рынках биржи будут дополнительно установлены расширенные границы ценовых коридоров, значения которых будут определены исходя из рыночной ситуации в утреннее время перед открытием торгов 10 марта.



По указанным активам Московская биржа в соответствии с международными практиками также увеличит длительность процедуры изменения границ ценовых коридоров торгуемых инструментов до 15 минут в ходе торгов.



На рынке облигаций дискретных аукционов не проводится. Сделки репо, сделки своп и сделки в адресных режимах будут проводиться в штатном режиме.



В связи с повышенной волатильностью с 10 марта 2020 года будут повышены ставки обеспечения по ряду инструментов.



В случае резких колебаний котировок ценных бумаг в течение торгового дня на бирже применяется механизм дискретного аукциона. При изменении стоимости отдельных акций, включённых в индекс Мосбиржи, на 20% в течение 10 минут подряд на фондовом рынке проводится дискретный аукцион по данной акции.



При изменении индекса Мосбиржи на 15% в течение 10 минут подряд проводится дискретный аукцион по всем акциям. Правилами биржи предусмотрено не более двух дискретных аукционов, после 16.40 аукционы не проводятся.





"AK&M" от 10.03.2020