Банк России предлагает увеличить размер переводов в СБП до 2 млн руб. с нынешних 600 тыс. руб.

Банк России предлагает увеличить размер переводов в Системе быстрых платежей (СБП) до 2 млн руб. с нынешних 600 тыс. руб. Это расширит возможности граждан, позволив совершать безналичную оплату в СБП товаров и услуг на крупные суммы. Как говорится в сообщении ЦБ, соответствующее изменение нашло отражение в проекте положения "О платежной системе Банка России".



Кроме того, в документе уточняются конкретные сроки внедрения банками для своих клиентов разных типов платежей в СБП. Документ устанавливает поэтапное внедрение типов платежей (в пользу юридических лиц, за жилищно-коммунальные услуги, в пользу государства).



Так, возможность оплаты товаров и услуг по QR-коду должна быть предоставлена клиентам банками — участниками СБП к 1 февраля 2021 года, проведения платежей между физическими лицами по инициативе получателя средств — к 1 апреля 2021 года. Возможность проведения периодических платежей — например, платежей за кредит или оплаты видео- и аудиоконтента (так называемая подписка) — должна быть предоставлена банками клиентам — физическим лицам к 1 июля 2021 года, а переводов от юридических лиц в пользу граждан по операциям на финансовом рынке (брокеры, доверительные управляющие и др.) — с 1 октября 2021 года.



Указанные даты являются предельным сроком, к которому банки будут обязаны предоставлять те или иные типы операций в СБП своим клиентам. Вместе с тем по мере готовности банки смогут это делать и раньше. Так, уже сегодня некоторые банки активно разворачивают сервисы оплаты в СБП товаров, работ, услуг, ЖКУ и проведения других типов платежей.



Напомним, что переводы между физическими лицами в СБП системно значимые банки должны проводить с 1 октября 2019 года, банки с универсальной лицензией — с 1 октября 2020 года. Установление обязанности банков подключиться к СБП и предоставлять своим клиентам услуги по этим типам операций направлено на повышение доступности финансовых услуг для граждан, снижение стоимости платежей для потребителей, развитие конкуренции на финансовом рынке.



"AK&M" от 10.03.2020