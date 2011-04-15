На юго-востоке Москвы изменилась схема движения. Об этом говорится в сообщении ЦОДД.



Участок Марьинского бульвара от Лугового проезда до дома 18, корпуса 1 по Мячковскому бульвару стал односторонним.



Ширина этого участка составляет всего 3.3-5.2 м, что делает встречный разъезд невозможным. Благодаря изменению схемы движения проезд нему станет более безопасным и комфортным. Перепробеги после ввода одностороннего движения будут минимальными - порядка 300 м, а проезжать участок от Лугового проезда до дома 18к1 по Мячковскому бульвару станет быстрее.



"AK&M" от 10.03.2020