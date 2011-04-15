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10/03/2020
09:46

Минфин отменил аукционы по размещению ОФЗ из-за высокой волатильности рынков

Минфин отменил аукционы по размещению ОФЗ из-за высокой волатильности рынков. Как говорится в сообщении министерства, принимая во внимание высокую волатильность на финансовых рынках решения о проведении аукционов по размещению ОФЗ будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры с целью содействия процессу стабилизации рыночной ситуации и недопущения избыточного давления на долговой рынок.

Сокращение заимствований ниже плановых параметров может быть компенсировано за счет иных источников финансирования дефицита бюджета - в том числе остатков денежных средств на едином счете федерального бюджета, подчеркивает Минфин.

Объем средств Федерального казначейства на счетах в Банке России (за исключением средств дополнительных нефтегазовых доходов) и в размещении на банковских счетах в кредитных организациях и по операциям репо по состоянию на 1 марта 2020 года составляет 4.2 трлн руб.

В случае ослабления курса национальной валюты относительно прогнозного уровня (65.7 руб. за доллар США в текущем году) сопутствующее увеличение базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета в текущем году может быть направлено на эквивалентное сокращение плановой потребности в заимствованиях.

При прочих равных отклонение курса национальной валюты от прогнозного уровня на каждый 1 рубль приводит к изменению базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета текущего года на 70 млрд руб.


"AK&M" от 10.03.2020
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