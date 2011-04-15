ЦБ откажется от оферты миноритарным акционерам Сбербанка при продаже банка правительству, сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на бюджетном комитете Госдумы, пишет газета "Ведомости".



По его словам, регулятор нашёл формулу, которая должна устроить миноритарных акционеров.



"Мы проводили вчера и позавчера интенсивные консультации относительно, прежде всего, выставления оферты по данной сделке, исходя из сложной ситуации на рынке. Нашли формулу, которая должна устроить миноритарных акционеров без выставления такой оферты", - заявил он.



По словам председателя комитета Госдумы по бюджету Андрея Макарова, комитет подготовил с Правительством и ЦБ подготовили к закону о продаже акций Сбербанка. Макаров сообщил, что текст поправок находится у юристов, и обсуждение состоится во второй половине дня, не уточнив подробности.



Напомним, законопроект о продаже Сбербанка был одобрен Госдумой в первом чтении 5 марта.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.





AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 10.03.2020