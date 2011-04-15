Средств ФНБ хватит на 6-10 лет при снижении цены на нефть до $25-30, Минфин

По состоянию на 1 марта 2020 года объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10.1 трлн руб. ($150.1 млрд) или 9.2% ВВП. Об этом говорится в сообщении Минфина.



Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до $25-30 за баррель на протяжении (цены 2017 года) 6-10 лет (с учетом поступлений в рамках действия механизма демпфера), подчеркивает Минфин.



В случае сокращения объема ликвидных средств ФНБ ниже 5% ВВП, ежегодный объем использования средств Фонда на покрытие дефицитов федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ не может превышать объем, эквивалентный 1% ВВП.







"AK&M" от 10.03.2020