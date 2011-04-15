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XXIV Петербургский международный экономический форум состоится в 2021 году. Об этом сообщается на сайте форума.
Форум 2020 года был отменён в связи с решением Всемирной организации здравоохранения объявить чрезвычайной ситуацией международного значения вспышку коронавирусной инфекции.
"AK&M" от 10.03.2020