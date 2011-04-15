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10/03/2020
12:44

Четыре станции Некрасовской линии метро временно закроют 20 марта

Четыре станции Некрасовской линии метро временно закроют для подключения инженерных коммуникаций шести новых станций столичной подземки. Об этом сообщил Стройкомплекс.

Движение поездов на станциях "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино" приостановят 20 марта 2020 года с 21.00 MSK. В обычном режиме розовая ветка возобновит работу во вторник, 24 марта, в 05:30 MSK.

На время закрытия Мосгортранс запустит бесплатные компенсационные автобусы КМ. Они будут курсировать от станции "Некрасовка" до станции "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии.

Запуск второго участка розовой ветки со станциями "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская" состоится в марте.

"Вместе с этим участком будут открыты две станции Большого кольца - "Авиамоторная" и "Лефортово". Таким образом, уже в ближайшее время у москвичей появится возможность доехать без пересадок от Некрасовки до Лефортово", - ранее сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Напомним, 2 января 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин провел технический запуск второго участка Некрасовской линии метро и примыкающего к нему отрезка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Технический поезд проехал от "Косино" розовой ветки до станции "Лефортово", которая вместе с "Авиамоторной" войдёт в состав БКЛ по окончании её строительства. Пока "Авиамоторная" будет частью Некрасовской ветки метро.

Длина участка от "Косино" до "Авиамоторной" составляет 11.7 км. На нём пять станций: "Юго-Восточная"; "Окская"; "Стахановская"; "Нижегородская"; "Авиамоторная".

Также завершено строительство примыкающего участка БКЛ от "Авиамоторной" до "Лефортово" длиной 2.7 км.

Некрасовская линия на карте Московского метрополитена появилась в прошлом году - 15-я по счету. Её строят поэтапно. Первый участок из четырёх станций 3 июня 2019 года запустил мэр Сергей Собянин.

Для пассажиров открылись "Косино" (пересадка на "Лермонтовский проспект" фиолетовой ветки), "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".

"AK&M" от 10.03.2020
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