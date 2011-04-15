ФСК ЕЭС модернизирует 11 подстанций

"Россети ФСК ЕЭС" приступили к проекту модернизации систем релейной защиты и противоаварийной автоматики на 11 подстанциях 220-500 кВ, расположенных в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом говорится в сообщении службы.



Всего будет смонтировано 45 микропроцессорных шкафов для защиты 39 ВЛ от коротких замыканий. Общая стоимость работ составляет 258 млн руб.



На первом этапе будет модернизирована система релейной защиты на подстанциях 220 кВ "Ишим" и "Голышманово", обеспечивающих электроэнергией потребителей юга Тюменской области. До 2021 года работы будут выполнены на других узловых центрах питания Западной Сибири, включая подстанции 500 кВ "Тарко-Сале" и "Муравленковская", от стабильной работы которых зависит надёжность электроснабжения предприятий нефтяной и газовой промышленности: компаний "РН-Пурнефтегаз" (ПАО "НК "Роснефть"), "Транснефть-Сибирь", АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз".



Комплекты микропроцессорных защит произведены в России и отличаются от микроэлектронного оборудования быстродействием, чувствительностью к минимальным значениям аварийных параметров. Кроме того, они обладают встроенными функциями самодиагностики и регистрации аварийных событий.



В ходе работ на энергообъектах также будут установлены элементы высокочастотного тракта: фильтры присоединения, высокочастотные заградители и конденсаторы связи.



ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ИНН 4716016979) является оператором и владельцем российской Единой национальной электрической сети (ЕНЭС). Компания эксплуатирует 143.6 тыс. км линий электропередачи, 946 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью 347.3 ГВА и является крупнейшей в мире электросетевой компанией по протяжённости линий электропередачи и трансформаторной мощности 220 кВ и выше. Во исполнение указа президента РФ от 14 июня 2013 года в качестве взноса в уставный капитал ПАО "Российские сети" передан принадлежащий РФ 80.13%-ный пакет акций ПАО "ФСК ЕЭС", что позволило завершить ключевой этап структурных преобразований системы управления магистральными и распределительными электрическими сетевыми активами.



Прибыль ФСК ЕЭС по МСФО за 2019 год упала на 6.7% до 86.6 млрд руб. с 92.8 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 1.7% до 249.6 млрд руб. с 254 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA составил 136.2 млрд руб. против 133.6 млрд руб. (+1.9%).



"AK&M" от 10.03.2020