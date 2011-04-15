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10/03/2020
13:31

Ускорение годовой инфляции в марте может начаться раньше, чем предполагалось, МЭР

С учетом наблюдаемой волатильности на валютном рынке ускорение годовой инфляции в марте может начаться раньше, чем предполагалось. Об этом говорится в материалах Минэкономразвития.

В марте инфляция прогнозируется на уровне 0.3-0.4% м/м, что соответствует диапазону 2.3-2.4% г/г.

В феврале инфляция замедлилась до 2.3% г/г после 2.4% по итогам января.


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