Ускорение годовой инфляции в марте может начаться раньше, чем предполагалось, МЭР

С учетом наблюдаемой волатильности на валютном рынке ускорение годовой инфляции в марте может начаться раньше, чем предполагалось. Об этом говорится в материалах Минэкономразвития.



В марте инфляция прогнозируется на уровне 0.3-0.4% м/м, что соответствует диапазону 2.3-2.4% г/г.



В феврале инфляция замедлилась до 2.3% г/г после 2.4% по итогам января.





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