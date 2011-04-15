Больница в Коммунарке справляется с работой в режиме повышенной готовности, С.Собянин

Мощностей новой больницы в поселке Коммунарка Новой Москвы достаточно для работы в режиме повышенной готовности, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Новая больница в Коммунарке вернётся к нормальному режиму, когда пройдёт угроза коронавируса. Также, если потребуются дополнительные койки, мы готовим проект строительства временной больницы из быстровозводимых конструкций", - рассказал в интервью газете "Вечерняя Москва" С.Собянин.



По его словам, новую больницу открыли досрочно. Это огромный лечебный корпус с современной системой вентиляции и обеззараживания воздуха, великолепным оборудованием и двухместными палатами.



"Конечно, строилась эта больница совсем для других целей, но, слава богу, что она у нас есть, готовая принимать пациентов. На всякий случай ещё в нескольких городских больницах выделены специализированные корпуса для лечения больных с воспалением лёгких", - пояснил мэр Москвы.



Он добавил, что для лечения сформированы мультидисциплинарные бригады, включающие инфекционистов, пульмонологов, эпидемиологов, анестезиологов, реаниматологов и врачей скорой помощи. Все пациенты, поступающие в больницы с воспалением лёгких, обязательно проверяются на коронавирусную инфекцию.



"Поликлиники продолжают работать в обычном режиме. Но одновременно мы увеличиваем мощности выездной амбулаторной службы. Это необходимо, чтобы пациенты, посещавшие страны с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, не ходили в поликлиники, а получали помощь на дому", - отметил С.Собянин.



"AK&M" от 10.03.2020