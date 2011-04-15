Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

10/03/2020
14:08

Больница в Коммунарке справляется с работой в режиме повышенной готовности, С.Собянин

Мощностей новой больницы в поселке Коммунарка Новой Москвы достаточно для работы в режиме повышенной готовности, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Новая больница в Коммунарке вернётся к нормальному режиму, когда пройдёт угроза коронавируса. Также, если потребуются дополнительные койки, мы готовим проект строительства временной больницы из быстровозводимых конструкций", - рассказал в интервью газете "Вечерняя Москва" С.Собянин.

По его словам, новую больницу открыли досрочно. Это огромный лечебный корпус с современной системой вентиляции и обеззараживания воздуха, великолепным оборудованием и двухместными палатами.

"Конечно, строилась эта больница совсем для других целей, но, слава богу, что она у нас есть, готовая принимать пациентов. На всякий случай ещё в нескольких городских больницах выделены специализированные корпуса для лечения больных с воспалением лёгких", - пояснил мэр Москвы.

Он добавил, что для лечения сформированы мультидисциплинарные бригады, включающие инфекционистов, пульмонологов, эпидемиологов, анестезиологов, реаниматологов и врачей скорой помощи. Все пациенты, поступающие в больницы с воспалением лёгких, обязательно проверяются на коронавирусную инфекцию.

"Поликлиники продолжают работать в обычном режиме. Но одновременно мы увеличиваем мощности выездной амбулаторной службы. Это необходимо, чтобы пациенты, посещавшие страны с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, не ходили в поликлиники, а получали помощь на дому", - отметил С.Собянин.

"AK&M" от 10.03.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100