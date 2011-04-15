Долг нефинансового сектора и домашних хозяйств по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам в январе вырос на 0.2% до 61.1 трлн руб.

Долг нефинансового сектора и домашних хозяйств по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам на 1 февраля 2020 года составил 61.1 трлн руб., увеличившись за январь на 110.9 млрд руб., или на 0.2%. Это произошло главным образом за счёт прироста банковского кредитования домашних хозяйств, сообщает Банк России.



Долг нефинансового сектора в январе 2020 года сократился по сравнению с предыдущим месяцем на 35.3 млрд руб. до 41.9 трлн руб. Это в основном было связано со снижением долга, выраженного в рублёвых долговых ценных бумагах, на 71.2 млрд руб. до 6.6 трлн руб..



Годовой темп прироста задолженности нефинансовых организаций по рублёвым банковским кредитам в январе продолжил замедляться и составил 5.6% против 8.1% месяцем ранее. Облигационный долг в рублях также демонстрировал снижение годовых темпов прироста с 11.8% до 10.4%.



В январе 2020 года произошло незначительное сокращение задолженности нефинансовых организаций по банковским кредитам в рублях - на 25.5 млрд руб., или на 0.1% до 29,1 трлн руб. При этом в структуре долга нефинансовых организаций в рублях задолженность по банковским кредитам по-прежнему занимала преобладающую долю - 81.6%.



Долг домашних хозяйств за январь 2020 года увеличился на 146.2 млрд руб. до 19.2 трлн руб. Тем не менее годовой темп прироста задолженности домашних хозяйств по рублевым банковским кредитам продолжил снижаться и на 1 февраля 2020 года составил 16.8% (в начале года - 19.3%). Уровень валютизации кредитов домашних хозяйств оставался минимальным - 0.7%.





"AK&M" от 10.03.2020