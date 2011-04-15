Лоукостер "Победа" приостановила полёты в Италию с 11 по 31 марта

Лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот", приостанавливает полёты из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо с 11 по 31 марта 2020 года в связи с введённым итальянским правительством запретом на въезд/выезд на территорию Ломбардии, Римини, Тревизо и других провинций. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



Клиентам предложены перелёты рейсами Аэрофлота в/из Милана, Рима, Венеции и Болоньи или полный возврат денежных средств.



Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического лоукост-авиаперевозчика. Флот "Победы" состоит из 30-ти Boeing737-800, поставленных в компанию напрямую с завода-производителя. Средний возраст авиапарка составляет всего 2.3 года.





"AK&M" от 10.03.2020