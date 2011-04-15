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10/03/2020
13:54

В Липецкой области введён режим повышенной готовности в связи с 2019-nCoV

В Липецкой области введён режим повышенной готовности в связи с коронавирусной инфекцией (2019-nCoV). Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Игорь Артамонов, сообщила администрация региона.

Так, с 10 марта 2020 года на территории области введён режим повышенной готовности для органов управления и сил Липецкой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Органам управления и силам Липецкой территориальной подсистемы РСЧС для предупреждения чрезвычайных ситуаций поручено провести комплекс превентивных мероприятий.

Граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), обязали обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций при появлении первых респираторных симптомов.

Всех работодателей обязали измерять температуру тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой, а также оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

Управлению здравоохранения Липецкой области поручено обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, посещавших территории, где зарегистрированы случаи 2019-nCoV.

Кроме того, управлению здравоохранения региона поручено организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи 2019-nCoV, и пациентам старше 60 лет.

Координация деятельности органов управления и сил Липецкой территориальной подсистемы РСЧС возложена на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Липецкой области.

Управлению информационной политики области поручено организовать в средствах массовой информации информирование населения о введении на территории режима повышенной готовности для органов управления и сил Липецкой территориальной подсистемы РСЧС, а также о мерах по обеспечению безопасности населения.

"AK&M" от 10.03.2020
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