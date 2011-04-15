В Липецкой области введён режим повышенной готовности в связи с 2019-nCoV

В Липецкой области введён режим повышенной готовности в связи с коронавирусной инфекцией (2019-nCoV). Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Игорь Артамонов, сообщила администрация региона.



Так, с 10 марта 2020 года на территории области введён режим повышенной готовности для органов управления и сил Липецкой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.



Органам управления и силам Липецкой территориальной подсистемы РСЧС для предупреждения чрезвычайных ситуаций поручено провести комплекс превентивных мероприятий.



Граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), обязали обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций при появлении первых респираторных симптомов.



Всех работодателей обязали измерять температуру тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой, а также оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.



Управлению здравоохранения Липецкой области поручено обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, посещавших территории, где зарегистрированы случаи 2019-nCoV.



Кроме того, управлению здравоохранения региона поручено организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи 2019-nCoV, и пациентам старше 60 лет.



Координация деятельности органов управления и сил Липецкой территориальной подсистемы РСЧС возложена на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Липецкой области.



Управлению информационной политики области поручено организовать в средствах массовой информации информирование населения о введении на территории режима повышенной готовности для органов управления и сил Липецкой территориальной подсистемы РСЧС, а также о мерах по обеспечению безопасности населения.



"AK&M" от 10.03.2020