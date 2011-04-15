Период восстановления нефтяных котировок займёт несколько месяцев, А.Новак

Уровень добычи нефти в России вырастет сначала до 200-300 баррелей в сутки, затем до 500. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".



"Период восстановления нефтяных котировок займёт несколько месяцев. Однако, несмотря на снижение цен и волатильность, отечественная отрасль остаётся конкурентоспособной", - считает А.Новак.





"AK&M" от 10.03.2020