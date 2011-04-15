Период восстановления нефтяных котировок займёт несколько месяцев, А.Новак

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Уровень добычи нефти в России вырастет сначала до 200-300 баррелей в сутки, затем до 500. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".
"Период восстановления нефтяных котировок займёт несколько месяцев. Однако, несмотря на снижение цен и волатильность, отечественная отрасль остаётся конкурентоспособной", - считает А.Новак.
"AK&M" от 10.03.2020