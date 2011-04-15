Согласия работника на измерение температуры не требуется, Роскомнадзор

Согласия работника на измерение температуры не требуется. Об этом заявил Роскомнадзор в связи с запросами работодателей - операторов персональных данных - о допустимости использования тепловизоров для измерения температуры работников, посетителей предприятий и организаций.



Температура тела - это информация о состоянии здоровья и, соответственно, относится к специальной категории персональных данных. Обработка таких данных без согласия субъекта в соответствии с частью 2.3 статьи 10 закона "О персональных данных" допускается, если осуществляется в соответствии с трудовым законодательством.



В соответствии со статьёй 88 ТК РФ, работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением данных, свидетельствующих о возможности выполнения работником трудовых функций. Поскольку меры по выявлению заболевания связаны с определением возможности выполнения трудовых функций, согласия работника на измерение температуры не требуется.



Посетители, не имеющие с организацией трудовых отношений, будут выражать своё согласие на сбор сведений о температуре тела (без идентификации) посредством конклюдентных действий, выражающихся в намерении посетить организацию. При этом при выявлении повышенной температуры посетителя направляют на консультацию к врачу.



Работники, а также посетители организации должны быть надлежащим образом уведомлены о проведении измерений температуры. С этой целью рекомендуется разместить на входе в организацию соответствующее объявление.



Показатели тепловизора рекомендуется уничтожать в течение суток после их получения ввиду достижения цели сбора указанных показателей.



Ведомство также отметило, что данные разъяснения могут быть скорректированы работодателями с учётом региональных нормативных актов, принятых в связи с угрозой распространения короновируса.



"AK&M" от 10.03.2020