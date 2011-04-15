Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 11 марта

Банк России установил на 11 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.2817

1 Азербайджанский манат 42.4526

100 Армянских драмов 15.0435

1 Белорусский рубль 31.0877

1 Болгарский лев 41.9335

1 Бразильский реал 15.2438

100 Венгерских форинтов 24.3932

1000 Вон Республики Корея 60.2922

10 Гонконгских долларов 92.7076

1 Датская крона 10.9803

1 Доллар США 72.0208

1 Евро 81.8588

100 Индийских рупий 97.1292

100 Казахстанских тенге 18.1834

1 Канадский доллар 52.7586

10 Киргизских сомов 10.3068

1 Китайский юань 10.3666

10 Молдавских леев 41.5704

1 Новый туркменский манат 20.6068

10 Норвежских крон 75.8753

1 Польский злотый 18.9918

1 Румынский лей 17.0169

1 СДР (специальные

права заимствования) 100.8118

1 Сингапурский доллар 51.8732

10 Таджикских сомони 74.3249

1 Турецкая лира 11.7506

10000 Узбекских сумов 75.8433

10 Украинских гривен 28.4330

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 94.0520

10 Чешских крон 32.1242

10 Шведских крон 76.3183

1 Швейцарский франк 77.4584

10 Южноафриканских рэндов 45.2793

100 Японских иен 69.0748

"AK&M" от 10.03.2020