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10/03/2020
14:04

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 11 марта

Банк России установил на 11 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 47.2817
1 Азербайджанский манат 42.4526
100 Армянских драмов 15.0435
1 Белорусский рубль 31.0877
1 Болгарский лев 41.9335
1 Бразильский реал 15.2438
100 Венгерских форинтов 24.3932
1000 Вон Республики Корея 60.2922
10 Гонконгских долларов 92.7076
1 Датская крона 10.9803
1 Доллар США 72.0208
1 Евро 81.8588
100 Индийских рупий 97.1292
100 Казахстанских тенге 18.1834
1 Канадский доллар 52.7586
10 Киргизских сомов 10.3068
1 Китайский юань 10.3666
10 Молдавских леев 41.5704
1 Новый туркменский манат 20.6068
10 Норвежских крон 75.8753
1 Польский злотый 18.9918
1 Румынский лей 17.0169
1 СДР (специальные
права заимствования) 100.8118
1 Сингапурский доллар 51.8732
10 Таджикских сомони 74.3249
1 Турецкая лира 11.7506
10000 Узбекских сумов 75.8433
10 Украинских гривен 28.4330
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 94.0520
10 Чешских крон 32.1242
10 Шведских крон 76.3183
1 Швейцарский франк 77.4584
10 Южноафриканских рэндов 45.2793
100 Японских иен 69.0748

"AK&M" от 10.03.2020
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