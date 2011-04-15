АВТОВАЗ может изменить цены в связи с падением курса рубля

АВТОВАЗ рассматривает возможность изменения цен на свою продукцию в связи с резким падением курса рубля, сообщил "Ведомостям" представитель компании.



Он уточнил, что, хотя АВТОВАЗ является одним из наиболее локализованных производителей в России, цены на сырьё и продукцию некоторых поставщиков выставлены в евро и долларах. Ситуацию со снижением цен на нефть, колебаниями курса рубля и стоимости сырья в АВТОВАЗе оценивают как негативную для российской автомобильной промышленности и для компании в частности.



АВТОВАЗ (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год.



"AK&M" от 10.03.2020