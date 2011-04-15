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10/03/2020
14:28

Израиль ограничил въезд иностранцев

Израиль ограничил въезд иностранцев. Об этом говорится в сообщении ДСКЦ МИД РФ.

"Власти объявили об установлении с 12 марта 2020 года ряда дополнительных ограничительных мер для въезда иностранцев в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19", - говорится в сообщении.

Напомним, в Мадриде власти объявили о временном закрытии школ и университетов (до 14 дней) в качестве превентивной меры по недопущению распространения коронавируса COVID-19.

Ранее власти Италии объявили о расширении карантинных мер, предусматривающих ограничение движения граждан по территории страны, временное закрытие всех учебных заведений (до 3 апреля) и горнолыжных курортов в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса.

Помимо этого, президент Филиппин Р.Дутерте подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в связи с распространением коронавируса Covid-19.

"AK&M" от 10.03.2020
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