В метро в этом году заменят около 90 км рельсов и 22 тыс. шпал. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.



Кроме того, специалисты обновят около 100 тыс. рельсовых скреплений. Эти детали скрепляют между собой рельсы и шпалы. Работы проведут на всех линиях столичной подземки, в том числе на открытых участках.



"Срок службы рельсов зависит от частоты следования поездов по конкретному участку пути и от веса составов. Работники метро каждую ночь проводят проверки, обследуют элементы пути в тоннелях и на станциях. После замены рельсов, шпал и скреплений повышается надежность инфраструктуры метрополитена, поездки для пассажиров становятся более безопасными и комфортными", - рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, цитируемый в сообщении.



Работы проводят по графику в ночное время, когда метро закрыто и поезда не ходят. Специалистам выделяют только 2.5 часа. За это время они успевают обновить около 800 м рельсов.



В прошлом году в московском метро заменили более 86 км рельсов, 22 тыс. шпал и 105 тыс. скреплений. С 2015 года обновили свыше 400 км рельсов и 107 тыс. шпал.





"AK&M" от 10.03.2020