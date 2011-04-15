Число инвесторов на фондовом рынке в 2019 году выросло в 2 раза

В 2019 году число клиентов на брокерском обслуживании и в доверительном управлении (ДУ) выросло в два раза - до 4.3 млн и 341 тыс. лиц соответственно. Об этом говорится в сообщении Банка России.



Массовый приход инвесторов был вызван ростом фондового рынка и снижением ставок по депозитам. Немаловажную роль в активном росте клиентской базы сыграла политика банков: они привлекли около половины из 2 млн новых клиентов - физических лиц на брокерском обслуживании, предлагая клиентам классические и структурные облигации в качестве альтернативы депозитам



Стоимость облигаций на счетах физических лиц в российских депозитариях выросла за год на 39%, до 1.9 трлн руб. При этом 0.6 трлн руб. приходилось на облигации банков, объём которых удвоился. Среди банковских облигаций резко (с 10% на конец 2018 года до 22% на конец 2019 года) выросла доля структурных облигаций с различной степенью защиты капитала. Обычно банки предлагают клиентам собственные облигации, а купить их почти так же просто, как открыть депозит.



На фоне быстрого роста числа клиентов на брокерском обслуживании средний размер индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) у банков за год снизился с 96 до 63 тыс. руб.: кредитные организации привлекают на фондовый рынок начинающих инвесторов. Средний размер счёта профучастников - некредитных финансовых организаций (НФО), напротив, вырос со 175 до 215 тыс. руб. за счёт более профессиональной клиентской базы. Количество ИИС за год выросло в 2.7 раза до 1.64 млн единиц, при этом значительная часть счетов остаются "нулевыми" (без активов на счету) или пробными (с небольшой суммой активов на счёту).



Привлечение клиентов в ДУ по-прежнему идёт через офисы или мобильные приложения банков. Объём портфелей в рамках стандартных стратегий управления за год вырос на 45% до 236 млрд руб., средний размер портфеля снизился с 1.4 до 0.9 млн руб. У физических лиц средний размер портфеля по всем стратегиям снизился с 3.5 до 2.1 млн руб. Доходность стратегий, доступных неквалифицированным инвесторам, в 2019 году оказалась выше, чем доходность стратегий для квалифицированных инвесторов. Стратегии ИИС, которые предоставляют дополнительную выгоду от налогового вычета и обладают меньшей волатильностью, принесли доходность 9.8%, сопоставимую с прочими стратегиями для неквалифицированных инвесторов.



Несмотря на снижение рыночной доли по числу клиентов в пользу банков, профучастники - НФО по итогам года увеличили чистую прибыль более чем в четыре раза (35.2 млрд руб. против 7.3 млрд руб. годом ранее). Этому способствовали массовый приток розничных инвесторов на фондовый рынок и рост индексов. Показатель рентабельности капитала достиг 12%, что является рекордом за два года, подчёркивает ЦБ.



"AK&M" от 10.03.2020