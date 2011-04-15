Спецдепозитариям могут расширить сферу деятельности

Банк России предлагает участникам рынка рассмотреть возможность расширения сферы деятельности специализированных депозитариев и модификации этого института. Инициативы призваны снизить издержки участников рынка и инвесторов, усилить конкуренцию в отрасли и повысить качество услуг спецдепозитариев. Об этом говорится в сообщении Банка России.



ЦБ считает, что институту спецдепозитариев в России необходимо перейти к новому этапу развития. Сейчас этот рынок высококонцентрирован, а рентабельность бизнеса снижается. Существует зависимость крупнейших спецдепозитариев от обслуживания крупных клиентов, что может создавать конфликт интересов и влиять на эффективность контролеров. При этом возможность спецдепозитариев заниматься другой деятельностью ограничена законом. В иностранных юрисдикциях институты, выполняющие аналогичные функции, предлагают широкий спектр дополнительных услуг — банковских, трастовых, консультационных, подчёркивает регулятор.



По мнению Банка России, спецдепозитарии могли бы взять на себя роль института, ответственного за учёт в широком смысле этого слова, включая определение стоимости активов и обязательств и предоставление отчётности. Одна из ключевых инициатив, представленных в докладе, — закрепление в законодательстве права управляющих компаний (УК) добровольно передавать спецдепозитарию часть учетного функционала. Это позволит исключить двойной учёт и снизить издержки участников рынка. При этом важно сохранить ответственность УК перед инвестором за убытки из-за некорректного расчёта стоимости чистых активов.



Для усиления конкуренции предлагается открыть спецдепозитариям новые сегменты рынка — законодательно дать им возможность оказывать услуги любому лицу, пожелавшему иметь независимого внешнего контролера (например, осуществлять контроль за действиями доверительного управляющего), а также снять ограничения на совмещение деятельности спецдепозитария и профессионального участника рынка ценных бумаг. При этом нужно оценить необходимость дополнительных требований к деятельности спецдепозитариев в случае расширения объема ответственности.



Банк России считает, что спецдепозитарий должен участвовать в процедуре перехода прав собственности, чтобы снизить риск сделок без ведома контролера. Это усилит защиту прав инвесторов. Для этого предлагается наделить спецдепозитарий особым статусом, который позволит проводить государственную регистрацию права собственности на отдельные виды имущества (например, недвижимости и долей в уставных капиталах юридических лиц) только с его согласия.



Для повышения эффективности контроля предлагается предусмотреть самостоятельное получение спецдепозитарием банковских выписок по счетам и депозитам, а также отчетов брокеров и бирж. Помимо этого, предлагается заменить обязанность спецдепозитария по хранению имущества на обязанность по обеспечению его сохранности.



"AK&M" от 10.03.2020