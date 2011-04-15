АСВ в феврале направило 13 млрд руб. на расчёты более чем с 22 тыс. кредиторов 115 ликвидируемых банков

Агентство по страхованию вкладов в феврале 2020 года направило 13 млрд руб. на расчёты более чем с 22 тыс. кредиторов 115 ликвидируемых банков. Об этом говорится в сообщении АСВ.



С начала 2020 года АСВ направило более 16.7 млрд руб. на расчёты более чем с 80 тыс. кредиторов 170 ликвидируемых банков.



По состоянию на 1 марта 2020 года средний размер удовлетворения требований кредиторов 337 кредитных организаций, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, составил за весь период деятельности агентства 45.5% (на 1 февраля 2020 года - 45.3%). При этом требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 67.2%, второй очереди - на 36.4%, третьей очереди - на 27.1%.



По данным на 29 февраля 2020 года, АСВ осуществляло функции конкурсного управляющего (ликвидатора) в 362 кредитных организациях, в которых зарегистрировано 477.3 тыс. кредиторов с объёмом требований 3.23 трлн руб.





"AK&M" от 10.03.2020