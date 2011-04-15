Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

10/03/2020
15:14

АСВ в феврале направило 13 млрд руб. на расчёты более чем с 22 тыс. кредиторов 115 ликвидируемых банков

Агентство по страхованию вкладов в феврале 2020 года направило 13 млрд руб. на расчёты более чем с 22 тыс. кредиторов 115 ликвидируемых банков. Об этом говорится в сообщении АСВ.

С начала 2020 года АСВ направило более 16.7 млрд руб. на расчёты более чем с 80 тыс. кредиторов 170 ликвидируемых банков.

По состоянию на 1 марта 2020 года средний размер удовлетворения требований кредиторов 337 кредитных организаций, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, составил за весь период деятельности агентства 45.5% (на 1 февраля 2020 года - 45.3%). При этом требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 67.2%, второй очереди - на 36.4%, третьей очереди - на 27.1%.

По данным на 29 февраля 2020 года, АСВ осуществляло функции конкурсного управляющего (ликвидатора) в 362 кредитных организациях, в которых зарегистрировано 477.3 тыс. кредиторов с объёмом требований 3.23 трлн руб.


"AK&M" от 10.03.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100