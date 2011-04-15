"Уральские авиалинии" в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой временно приостанавливают выполнение ряда рейсов. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.



Так, с 12 марта по 25 апреля 2020 года приостановлены рейсы U6-877/878 по маршруту Москва ("Домодедово) - Венеция и U6-793/794 по маршруту Москва ("Домодедово) - Бордо.



Помимо этого отменены рейсы U6-831/832 по маршруту Москва ("Жуковски") - Рим) за 14, 18, 21, 28, 30 марта, и с 1 по 25 апреля по понедельникам и средам.



Пассажиры с билетами на отмененные рейсы могут обратиться за вынужденным возвратом по месту приобретения, либо переоформить билеты на другую дату или рейс.



Пассажиры с билетами на рейсы в остальные города Италии, Франции, Германии и Испании с вылетом по 25 апреля также могут оформить вынужденный возврат по месту приобретения, либо переоформить его на другую дату или рейс.



"Уральские авиалинии" (ИНН 6608003013) входит в число 5-ти ведущих российских авиакомпаний по объёму перевозок. География полётов авиакомпании насчитывает более 200 направлений, парк воздушных судов состоит из самолётов европейского концерна Airbus.



Пассажиропоток "Уральских авиалиний" за 2019 год вырос на 7% до 9.617 млн по сравнению с годом ранее. На внутренних воздушных линиях пассажиропоток составил более 4.775 млн, на международных - 4.841 млн. За этот период выполнено 63.865 тыс. рейсов (+3%).



В 2019 году компания пополнила флот четырьмя новыми самолётами семейства Airbus A320neo (один А321 neo и три А320 neo). Всего в парке "Уральских авиалиний" 47 воздушных судов. Кроме того, в 2019 году авиакомпания ввела в эксплуатацию новый производственный комплекс с цехами по обслуживанию и производству компонентов воздушных судов.





"AK&M" от 10.03.2020