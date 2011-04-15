Падение на российском рынке замедлилось

Сегодняшняя сессия на российском рынке закономерно началась с панических распродаж, которые постигли мировые площадки накануне. Однако благодаря отскоку на зарубежных рынках и в сырьевом сегменте, во второй половине дня давление на отечественный рынок несколько ослабло. Так, к 14.15 МСК индекс МосБиржи и РТС снижаются на 3.95% и 7.98% соответственно. Нефть Brent тем временем отскочила от минимумов после просадки более чем на 25% и пытается отвоевать уровень $37 за баррель, пробой которого откроет путь к отметке $40. Об этом говорится в комментарии руководителя отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана.



Помимо внезапного отката России от сделки ОПЕК+ и последующего обвала нефтяных цен, инвесторов продолжает беспокоить рост числа заболевших коронавирусом в ряже стран. ВОЗ накануне признала, что может присвоить эпидемии статус международной пандемии, что только усиливает страхи по поводу масштабов последствий заражения и заставляет инвесторов задумываться о том, когда же болезнь достигнет пика и пойдет на спад. На этом фоне новости о росте числа выздоровевших в Китае не сильно помогают рынкам.



При этом по мере того, как эмоции инвесторов стихнут, обстановка на глобальных площадках может стабилизироваться, особенно если правительства и Центробанки начнут вводить меры поддержки и стимулирования экономики, которая может оказаться на грани рецессии. К слову, Д.Трамп уже анонсировал пакет поддерживающих мер, а вероятность дальнейшего снижения ставки ФРС на грядущем заседании в этом месяце продолжает расти. Вопрос лишь в том, насколько богатым арсеналом инструментов располагают власти, учитывая, что в ряде стран ставки и без того находятся в зоне отрицательных значений.



"AK&M" от 10.03.2020