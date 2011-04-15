За период сделки ОПЕК+ РФ получила дополнительно 10 трлн руб.

Сделка ОПЕК+, которая уже три года реализуется, показала свою эффективность. Россия получила за этот период порядка 10 трлн руб. дополнительно, это позволило РФ стабилизировать макроэкономические показатели, а также сформировать необходимые резервы, в том числе наполнить Фонд национального благосостояния. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24"



То, что сделка не была продлена после марта 2020 года, не означает прекращения сотрудничества между странами, подчеркнул А.Новак, напомнив, что в 2019 году была подписана Хартия долгосрочного сотрудничества между государствами ОПЕК и не-ОПЕК.



"При необходимости у нас есть различные инструменты, в том числе сокращение, увеличение добычи, могут быть достигнуты новые договорённости", - пояснил министр.



А.Новак отметил, что несмотря на снижение цен на нефть и текущую волатильность, российская нефтяная отрасль остаётся конкурентоспособной.



"У нас в мире одни из наиболее низких затрат при добыче нефти, мы конкурентоспособны на мировых рынках. Что касается добычи, я думаю, сегодня компании будут пересматривать свои инвестиционные планы и производственные программы. У нас есть потенциал роста добычи", - сказал А.Новак.





"AK&M" от 10.03.2020