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10/03/2020
15:34

Оргкомитет Всероссийского съезда водопользователей согласовал проект резолюции съезда

3 марта 2020 года состоялось очередное заседание Оргкомитета Всероссийского съезда водопользователей, где был согласован проект резолюции Съезда для дальнейшего его рассмотрения участниками съезда.

Обсуждение проекта, всех поступивших замечаний и предложений, а также принятие резолюции состоится на итоговом заседании съезда 28 апреля 2020 года.

С проектами документов можно ознакомиться на сайте Съезда: http://СЪЕЗД-ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.РФ/3-marta-2020-goda-sostoyalos-ocherednoe-zasedanie-orgkomiteta-vserossijskogo-sezda-vodopolzovatelej/

Также на заседании оргкомитета рассмотрен вопрос о проведении 28 апреля 2020 года в рамках съезда учредительного собрания (собраний) всероссийского и бассейновых союзов водопользователей.

Оргкомитет приглашает предприятия, использующие водные объекты, войти в число учредителей создаваемых объединений водопользователей. Представители заинтересованных предприятий приглашаются 27 марта 2020 года на совещание, где будут рассмотрены: состав учредителей объединений; уставы, структура и персональный состав органов управления объединений водопользователей; перечень приоритетных направлений деятельности и задач объединений водопользователей на 2020-2021 годы, перечень услуг безвозмездно оказываемых членам объединений; другие вопросы создания объединений.

Предложения и замечания по проекту резолюции, а также подтверждение участия в совещании можно направить в оргкомитет съезда до 27 марта 2020 года!

Подать заявку на участие в съезде возможно на сайте: http://СЪЕЗД-ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.РФ


"AK&M" от 10.03.2020
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