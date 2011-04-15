Оргкомитет Всероссийского съезда водопользователей согласовал проект резолюции съезда

3 марта 2020 года состоялось очередное заседание Оргкомитета Всероссийского съезда водопользователей, где был согласован проект резолюции Съезда для дальнейшего его рассмотрения участниками съезда.



Обсуждение проекта, всех поступивших замечаний и предложений, а также принятие резолюции состоится на итоговом заседании съезда 28 апреля 2020 года.



С проектами документов можно ознакомиться на сайте Съезда: http://СЪЕЗД-ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.РФ/3-marta-2020-goda-sostoyalos-ocherednoe-zasedanie-orgkomiteta-vserossijskogo-sezda-vodopolzovatelej/



Также на заседании оргкомитета рассмотрен вопрос о проведении 28 апреля 2020 года в рамках съезда учредительного собрания (собраний) всероссийского и бассейновых союзов водопользователей.



Оргкомитет приглашает предприятия, использующие водные объекты, войти в число учредителей создаваемых объединений водопользователей. Представители заинтересованных предприятий приглашаются 27 марта 2020 года на совещание, где будут рассмотрены: состав учредителей объединений; уставы, структура и персональный состав органов управления объединений водопользователей; перечень приоритетных направлений деятельности и задач объединений водопользователей на 2020-2021 годы, перечень услуг безвозмездно оказываемых членам объединений; другие вопросы создания объединений.



Предложения и замечания по проекту резолюции, а также подтверждение участия в совещании можно направить в оргкомитет съезда до 27 марта 2020 года!



Подать заявку на участие в съезде возможно на сайте: http://СЪЕЗД-ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.РФ





"AK&M" от 10.03.2020