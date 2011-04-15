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10/03/2020
16:51

Недельные расходы россиян выросли на 4.2%

За неделю, со 2 по 8 марта 2020 года, типичная российская семья потратила на повседневные товары 5.012 тыс. руб., что на 4.2% больше, чем неделей ранее. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались выше на 191 руб., или на 3.9%.

Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы 10-й недели года оказались выше среднего значения на 594 руб., или на 13.4%.


"AK&M" от 10.03.2020
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