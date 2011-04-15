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10/03/2020
16:39

Быстровозводимую инфекционную больницу построят в Новой Москве

Быстровозводимую инфекционную больницу построят в Новой Москве. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в сообщении Стройкомплекса.

Принято решение о строительстве мобильного комплекса новой инфекционной больницы, которая станет дополнением стационара в посёлке Коммунарка и ИКБ N 1, сообщил мэр.

Под застройку выбрана площадка в Новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом.

"Больницу построят в короткие сроки из быстровозводимых конструкций, но, тем не менее, она будет оснащена современным медицинским оборудованием. Вокруг больничного корпуса создадут внешний периметр ограждения и охраны. Канализационные стоки будут выводиться на автономные очистные сооружения, оснащённые системами обеззараживания", - написал в своём блоге С.Собянин.

По его словам, крупных жилых комплексов в этом районе нет. Ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах от будущего медицинского объекта, что в два с половиной раза больше требуемой санитарной зоны.

"Я гарантирую, что никакой опасности для местных жителей она представлять не будет. Очень прошу с пониманием отнестись к моему решению", - отметил мэр.

Кроме того, больнице потребуется прокладка газопровода, поэтому газом также будут обеспечены близлежащие посёлки.

С.Собянин добавил, что на сегодня в Москве выявлены единичные случаи заражения новым коронавирусом, имеющиеся больничные мощности справляются с инфекцией.

"AK&M" от 10.03.2020
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