В.Терешкова предложила рассмотреть вопрос о снятии ограничений по числу президентских сроков

Заместитель председателя Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова выступила с инициативой обсудить вопрос об обнулении числа президентских сроков после вступления в силу изменений в Конституцию РФ. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



"Предлагаю либо снять ограничение [по числу] президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновлённой Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства. Мы здесь не решаем ни за действующего президента, ни за граждан России. Но должны предусмотреть для людей такую возможность, а люди, народ России, примут окончательное решение", — сказала она.



Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что предложение Валентины Терешковой требует консультаций с главой государства. "Правильно было бы спросить его мнение. Правильно было бы провести консультации с руководством политических фракций и подготовить саму поправку", — сказал он.



"AK&M" от 10.03.2020