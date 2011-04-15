Руководители фракций Госдумы озвучили свою позицию по изменениям в Конституцию

Фракция "Единая Россия" единогласно поддержит поправки в Конституцию. О готовности поддержать изменения во втором чтении заявили также руководители фракций "Справедливая Россия" и ЛДПР. Фракция КПРФ воздержится от голосования. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что фракция подготовила 108 поправок, 15 из них КПРФ считает принципиальными. Он сообщил, что фракция воздержится от голосования во втором чтении, поскольку их предложения не были учтены.



Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что фракция намерена поддержать проект поправок в Конституцию. Фракция подготовила порядка двадцати поправок, и часть из них была учтена при доработке законопроекта ко второму чтению.



Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов подчеркнул, что депутаты фракции поддерживают изменения Конституции. В частности, он остановился на запрете для чиновников иметь иностранное гражданство или ВНЖ, а также счета за рубежом и отметил, что это очень важно.



С.Миронов, говоря о поправках, предложенных его фракцией, отметил важность поддержанной профильным Комитетом поправки об индексации пенсий, об адресной социальной помощи, о русском языке и культуре. Также он выступил с поддержкой развития образования и здравоохранения и заявил о том, что его фракция выступает за продолжение роста зарплат населения и МРОТ.



Он также заявил, что фракция "Справедливая Россия" поддержит предложение о выборах в ГД, высказанное депутатом от "Единой России" Александром Карелиным.







"AK&M" от 10.03.2020