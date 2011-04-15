Минпромторг опубликовал список дорогих автомобилей для расчёта транспортного налога

Минпромторг России опубликовал перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. для расчёта транспортного налога за 2020 год. Документ размещён на сайте министерства.



В него дополнительно включены такие марки и модели автомобилей, как Mazda CX-9, Honda Pilot, Chrysler Pacifica, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, Subaru Outback 2.5i-S ES Premium ES и WRX STI Premium Sport.



Как сообщает ФНС, налог на автомобили, вошедшие в перечень, рассчитывается с применением повышающих коэффициентов от 1.1 до 3 в зависимости от года выпуска авто и его средней стоимости. Для физических лиц налоговые органы рассчитают транспортный налог в соответствии с перечнем в 2021 году за налоговый период 2020 года. Организации - владельцы автомобилей рассчитывают налог самостоятельно с применением повышающих коэффициентов и уплачивают авансовые платежи в течение 2020 года.



Повышающие коэффициенты при расчёте налога в отношении дорогостоящих автомобилей введены с 2014 года. Они зависят от года выпуска транспортного средства и его средней стоимости, определённой в соответствии с приказом Минпромторга России.



"AK&M" от 10.03.2020