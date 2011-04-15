На северо-востоке Москвы построят и реконструируют более 5 км дорог. Об этом заявил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, говорится в сообщении Стройкомплекса.



По итогам электронного аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Реконструкция улично-дорожной сети районов Ростокино и Алексеевский" победителем стало АО "Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна "Моспроект-3", - сказал Р.Загрутдинов.



По его словам, работы нужно выполнить в течение одного года и восьми месяцев с даты заключения контракта.



Победителю необходимо предусмотреть в проекте строительство и реконструкцию улицы Бажова (650 м), Рижского проезда (810 м), 1-го Рижского переулка (300 м), Новоалексеевской улицы (390 м), Маломосковской улицы (540 м), Староалексеевской улицы (300 м), проектируемого проезда 128 (400 м), 1-й Мытищинской улицы (1.1 км).



Также появится разворотная площадка для общественного транспорта, пешеходный мост через реку Яузу и тротуары вблизи него. Установят шумозащитные экраны и окна, выполнят благоустройство и озеленение территорий.



"AK&M" от 10.03.2020