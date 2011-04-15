Курсирование пассажирских поездов в сообщении с Монголией приостанавливается

В соответствие с обращением АО "Улан-Баторская железная дорога" (УБЖД - железные дороги Монголии) с 10 марта 2020 года в целях предупреждения проникновения на территорию Монголии новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и до особого указания приостанавливается курсирование пассажирских поездов через пограничный переход Наушки - Сухэ-Батор. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.



Таким образом, приостанавливается курсирование поезда N 5/6 Улан-Батор - Москва формирования УБЖД, а также поезда N 305/306 формирования ФПК и УБЖД. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.



Неиспользованные проездные документы в отменённые поезда и прицепные вагоны можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов.



За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться по месту приобретения билетов. В случае если отказ от поездки происходит на территории иностранного для пассажира государства, он должен обратиться в железнодорожную кассу и проставить специальную отметку об отмене поезда для последующей операции возврата.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.



"AK&M" от 10.03.2020