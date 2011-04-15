В.Путин озвучил свою точку зрения о досрочных выборах ГД

Президент России Владимир Путин озвучил свою точку зрения о досрочных выборах ГД.



"Относительно позиции Александра Александровича Карелина - о необходимости новых досрочных выборов Государственной Думы. Моя точка зрения здесь известна. Если граждане России проголосуют за поправки в Основной закон, в том числе, за передачу части полномочий Президента Государственной Думе и Совету Федерации, то такие изменения должны вступить в силу сразу же после опубликования принятых поправок, а значит, и Государственная Дума должна получить новые расширенные полномочия немедленно. Конечно, возникает вопрос, имеет ли [право] действующий состав Госдумы принять эти новые полномочия? На мой взгляд, конечно, да. Почему? Все юридические легитимные основания для этого есть. Разумеется, в конечном итоге, это ваше решение. Но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал Председатель, нет, то я не вижу необходимости в досрочных выборах Государственной Думы. Еще раз скажу, ведь если граждане придут на участки 22 апреля и проголосуют, значит, они подтвердят полномочия - новые полном очия Государственной Думы. Народ - единственный источник власти - скажет свое слово. Всё, вопрос закрыт", - сказал он, выступая на планерном заседании ГД, стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.



"AK&M" от 10.03.2020