В.Путин прокомментировал предложение В.Терешковой

Президент России Владимир Путин прокомментировал предложение заместителя председателя Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентины Терешковой.



"Были предложения, прозвучали идеи о том, чтобы внести изменения в Конституцию и продлить срок действующего президента, вашего покорного слуги, сделать это на основании того, что граждане проголосуют (если проголосуют) за предложенную поправку. Да, в апреле состоится общероссийское голосование. Но в таком случае получится, что полномочия президента продлеваются в результате по факту безальтернативных выборов, а это, на мой взгляд, также неверно, не нужно этого делать. У граждан России на любых выборах, а на выборах главы государства альтернатива всегда должна быть. Выборы должны быть открытыми и конкурентными. Предложения, которые высказала Валентина Владимировна Терешкова (мы все с огромным уважением к ней относимся, хочу еще раз поздравить Вас с недавним Днем рождения, Валентина Владимировна), в принципе тоже понятны. Первое - исключить из Конституции количество сроков, на которые может избираться высшее должностное лицо страны, президент. Похожая по сути идея прозвучала на моей недавней встрече в Пет ербурге с гражданами, там один из ветеранов как раз именно это и предложил. Я тогда сказал, что не хочется возвращаться к временам Советского Союза. Не скрою, был не корректен, это некорректное замечание, потому что во времена Советского Союза никаких выборов-то и не было, там все решалось достаточно келейно либо в результате внутрипартийных каких-то процедур или интриг. Выборов и не было. Сейчас абсолютно другая ситуация, это правда, сейчас нужно идти на выборы. Это другая ситуация", сказал он, выступая на планерном заседании ГД, стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.



"Строго говоря, формально сегодня можно было бы отменить ограничения по срокам, тем более что во многих других странах, в том числе у наших соседей, такая практика существует, никаких ограничений по количеству сроков избрания главы государства нет. Кстати говоря, и за океаном, в тех же Штатах, поправка в Конституцию, которая ограничивает количество сроков двумя, впервые появилась только в 1947 году, и только в 1951 году за нее проголосовали, ее ратифицировали все Штаты. 1951 год - не так уж далеко, с точки зрения истории - совсем вчера. Я объясню почему. Кстати говоря, прецеденты избрания больше двух сроков были, в тех же Штатах. И почему? Смотрите: Великая депрессия, огромные проблемы в экономике, безработица и нищета в Штатах на тот период времени, потом - Вторая мировая война. В условиях, когда страна переживает такие вот потрясения и такие сложности проходит, конечно (а в нашем случае мы еще не всё преодолели после развала Союза, это тоже понятно), стабильность, может быть, и важнее и должна находит ься в приоритете. Особенно, повторю, в то время, когда у страны еще много проблем. Но когда политическая, экономическая, социальная сферы обретают внутреннюю устойчивость, зрелость, когда государство становится, безусловно, более мощным и трудно уязвимым извне, тогда на первый план, безусловно, выходит именно возможность сменяемости власти. Она нужна для динамики развития страны. А мы-то с вами как раз принимаем поправки не на год, не на два и даже не на десять, я надеюсь, на более отдаленную историческую перспективу, хотя бы лет на 30-50. И в этой долгосрочной перспективе общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена. О будущих поколениях нам с вами нужно подумать. Потому считаю все-таки нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков", добавил глава государства.



"И обращаясь к гражданам, хочу сказать: как вы, дорогие друзья, решите, как вы проголосуете 22 апреля, так и будет. Нам с вами, несмотря ни на что, многое удалось сделать для укрепления страны. Уверен, мы вместе сделаем еще очень много хорошего, во всяком случае, до 2024 года. А там видно будет", - подытожил президент.



Напомним, В.Терешкова выступила с инициативой обсудить вопрос об обнулении числа президентских сроков после вступления в силу изменений в Конституцию РФ.



"Предлагаю либо снять ограничение [по числу] президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновлённой Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства. Мы здесь не решаем ни за действующего президента, ни за граждан России. Но должны предусмотреть для людей такую возможность, а люди, народ России, примут окончательное решение", - сказала она.



Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что предложение Валентины Терешковой требует консультаций с главой государства. "Правильно было бы спросить его мнение. Правильно было бы провести консультации с руководством политических фракций и подготовить саму поправку", - сказал он.



"AK&M" от 10.03.2020