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10/03/2020
18:25

ФАС признала рекламу "Арбидола" нарушающей закон "О рекламе"

Комиссия ФАС России признала рекламу лекарственного препарата "Арбидол", распространявшуюся в январе 2020 года в эфире ряда радиостанций, нарушающей требования закона "О рекламе". Об этом говорится в сообщении службы.

"Комиссия приняла такое решение, поскольку на момент выхода рекламы содержащийся в ней рекламный посыл относительно действия препарата "Арбидол" против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению", - пояснил заместитель руководителя ведомства Андрей Кашеваров, цитируемый в сообщении.

Из рекламы следовало, что лекарственный препарат "Арбидол" обладает терапевтической эффективностью против инфекции нового типа, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV (с 11 февраля 2020 года - COVID-2019), несмотря на то, что упомянутая информация отсутствует в инструкции по применению.

Согласно разделу "Фармакодинамика" инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата "Арбидол" лекарственный препарат является противовирусным средством, которое специфически подавляет in vitro вирусы гриппа А и В (Influenzavirus A, B), включая высокопатогенные подтипы A (H1N1)pdm09 и F(H5N1), а также другие вирусы - возбудители острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) (коронавирус (Coronavirus), ассоциированный с тяжёлым острым респираторным синдромом (ТОРС).

Показаниями к применению лекарственного препарата являются: профилактика и лечение у взрослых и детей: грипп А и В, другие ОРВИ; комплексная терапия рецидивирующей герпетической инфекции; профилактика послеоперационных инфекционных осложнений; комплексная терапия острых кишечных инфекций ротавирусной этиологии у детей старше 6 лет.

Согласно информации ФГБУ "НЦЭСМП" Минздрава России, предоставленной Минздравом России в ответ на запрос ФАС России, в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата "Арбидол" в разделах "Показания к применению" и "Способ применения" отсутствует информация об инфекционном заболевании, вызываемом коронавирусом 2019-nCoV. Заданий по внесению изменений в действующую нормативную документацию с целью расширения показаний к применению лекарственного препарата "Арбидол" в учреждение не поступало.

Соответственно в рекламе сообщается о свойствах и характеристиках лекарственного препарата "Арбидол" об активности препарата даже против коронавируса COVID-2019 (2019-nCoV) вне пределов показаний, содержащихся в утверждённой в установленном порядке инструкции по применению лекарственного препарата.

По факту нарушения рекламодателю АО "Отисифарм" выдано предписание о прекращении нарушения. Материалы разбирательства переданы для возбуждения дела об административном нарушении в отношении общества для назначения штрафа. Согласно КоАП РФ штраф за подобные нарушения закона "О рекламе" составляет от 200 до 500 тыс. руб.

"AK&M" от 10.03.2020
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