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Центробанк получит от продажи доли Сбербанка не 700 млрд руб., как планировалось ранее. Об этом пишет "Коммерсантъ".
В скорректированных условиях речь идёт о 300 млрд руб. от сделки плюс до 200 млрд руб. компенсаций убытков от продаж санируемых банков, сообщил замглавы Минфина Владимир Колычев.
ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.
AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 10.03.2020
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