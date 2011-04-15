Центробанк получит от продажи доли Сбербанка не 700 млрд руб., как планировалось ранее. Об этом пишет "Коммерсантъ".



В скорректированных условиях речь идёт о 300 млрд руб. от сделки плюс до 200 млрд руб. компенсаций убытков от продаж санируемых банков, сообщил замглавы Минфина Владимир Колычев.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 10.03.2020